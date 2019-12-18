25 çiftçi kadına yetiştiricilik kursu verildi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 25 çiftçi kadına yetiştiricilik kursu verildi - Son Dakika

25 çiftçi kadına yetiştiricilik kursu verildi

7 saat önce

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli ve Beşevler köyündeki 25 çiftçi kadına domates ve şeftali yetiştiriciliği kursu verildi.

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Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli ve Beşevler köyündeki 25 çiftçi kadına domates ve şeftali yetiştiriciliği kursu verildi.


Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Bilecik İŞKUR İl Müdürü Ayhan Tozan ve Çerkeşli Köyü Muhtarı Mustafa Metin ile beraber Çerkeşli köyünde 25 çiftçi kadına verilen domates yetiştiriciliği ile Beşevler Köyü Muhtarı Mustafa Canbaz ile beraber Beşevler Köyünde 25 çiftçi kadına verilen şeftali yetiştiriciliği kursuna katıldı.


"Kadın isterse yapar, kadın isterse başarır"


Burada bir açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, kadının isterse yapacağını ve başaracağını belirterek, "Tarımsal üretimin en önemli bileşeni olan kadın çiftçilerimizin tarıma ve üretime kattıkları emek hep takdir edilmektedir. Kadın çiftçilerimize tarımın her dalında yeni bilgi ve tekniklerin öğretilmesi suretiyle, daha çok, daha kaliteli ve daha düşük maliyetle bitkisel ve hayvansal ürün elde etmelerini sağlamak ve bu ürünleri en iyi şekilde değerlendirerek yaşam seviyelerini yükseltmelerine yardımcı olmak görevlerimizin başında gelmektedir. Biz de ilimiz genelinde kadın çiftçilerimize yönelik eğitim çalışmalarına bu senede önem verdik ve tüm ilçelerimizde kurslar açtık. Kadın isterse yapar, kadın isterse başarır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Beşevler, Bilecik, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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