İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’da oynayan Pepe Reina, koronavirüs semptomları yaşadığı döneme dair Corriere dello Sport’a konuştu. Daha önce yaptığı açıklamalarda semptomları göstermesine karşın kendisine test yapılmadığını söyleyen Reina, evinde kendisini karantinaya aldığını söylemişti.

“Berbat. Virüsün semptomlarını göstermeye başladığımda berbat hissediyordum. Fiziksel olarak bir şey yoktu fakat çok yorgundum. Birkaç gün sonra yorgunluk geçti fakat bu sefer de ateş, asla geçmeyen baş ağrısı, boğaz kuruluğu ve boyun ağrısı hissettim.”

“Bunlarla bir şekilde başa çıkmaya çalışıyordum. Evde kendimi karantinaya aldığım için diğer insanlara bulaştırmadığımdan neredeyse evindim. Ayrıca eşim Yolanda ve çocuklarımı kendimden uzak tutuyordum. Ama bütün bu süreçte asla unutamayacağım berbat bir an yaşadım… 25 dakika boyunca nefes aldığımı hissetmedim. Ben ve benim gibilerin parası var, bu bir gerçek. Ama orta gelirli ve parasını dışarıdan kazanan aileler ne yapacaklar bilmiyorum. Umarım herkes için sorunsuz bir dönem olur. Elimden gelen yardımı yapacağım.”