25 dakikada biten maç - Son Dakika
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25 dakikada biten maç

6 saat önce

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde 15. Hafta karşılaşmasında lider Emrespor ile Keçiborlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşma 25 dakika sürdü.

25 dakikada biten maç, System.String[]

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nde 15. Hafta karşılaşmasında lider Emrespor ile Keçiborlu Belediyespor arasında oynanan karşılaşma 25 dakika sürdü. Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maça her iki takım da İdlip Şehitlerini anarak başsağlığı pankartlarıyla çıktı. Salih Taştepe, Onur Akol ve Efe Yusuf Akergun hakem triosunun yönettiği maçta Emrespor, Lachin Mamedov, Emre Topbaş ve Yasin Aksungur'un golleriyle 25. Dakikaya kadar 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Sahaya 9 kişi çıkan Keçiborlu Belediyespor'da 3 futbolcu daha sakatlanınca maçın hakemi Salip Taştepe, karşılaşmayı bitirdi. Emrespor, 3-0 hükmen kazanırken, rakibin maçtan çekilmesini alkışla protesto ettiler. Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 45'e çıkardı ve zirve keyfini sürdü. Kırmızı-siyahlılar, 15 maçta 88 kez gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. - ISPARTA

Keçiborlu, Isparta, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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