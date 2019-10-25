Son Dakika Haberleri: 25 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 25 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

25 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

28 dakika önce

25 Ekim 2019 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

25 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

00:15 Futbolun Şehirleri

01:00 Maç Saati

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

11:00 Süper Lig Özel

11:45 Son 10 Yılın Derbi Golleri

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 UEFA Avrupa Ligi Maç Sonu

16:45 TFF 1. Lig Top 10

17:00 Taraftar

17:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller

18:00 Süper Lig Top 10

18:15 Son 10 Yılın Derbi Golleri

18:30 Futbolun Şehirleri

19:30 Maç Önü

20:30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

21:15 Devre Arası

21:30 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

22:30 Süper Lig Maç Sonu

UEFA Şampiyonlar Ligi, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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