Son Dakika Haberleri: 25 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 25 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

25 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı

27 dakika önce

25 Ekim 2019 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

25 Ekim 2019 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Afili Aşk

04:00 Gelinim Mutfakta

06:15 Hayat Sağlıklı Güzel

07:30 Akasya Durağı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Yaralı Kuşlar

17:00 Afili Aşk

19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Arka Sokaklar

Gelinim Mutfakta, Afili Aşk Dizisi, Kanal D, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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