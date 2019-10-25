25 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Spor Atlası
02:10 Süper Lig Özetler
02:40 Aktüel Futbol
03:55 TFF 1. Lig Özetler
04:25 Efsanelerin İzinde
04:30 Spor Artı
05:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:05 Bundesliga
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:15 Lig Raporu
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Gündem Futbol
15:00 1. Lig Gündemi
16:00 Spor Merkezi
17:20 Spor Atlası
17:30 Spor Akşamı
18:15 Süper Lig Goller
18:25 2019-20 Voleybol SZ. Vestel Venus Sultanlar Ligi Karş.
18:25 Galatasaray - Fenerbahçe Opet
20:25 Takvim Yaprakları
20:30 Lig Raporu
21:00 Spor Ana Haber
22:00 Stadyum