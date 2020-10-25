25 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı
25.10.2020 06:42
25 Ekim 2020 Pazar günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Maria ile Mustafa
00:20 Seni Seven Ölsün
02:30 Kırgın Çiçekler
03:20 Kırgın Çiçekler
04:45 Bir Zamanlar Çukurova
05:20 Bir Zamanlar Çukurova
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Sihirli Kızlar
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
13:00 Maria ile Mustafa
15:30 Kuruluş Osman
16:00 Hercai
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
20:00 Maria ile Mustafa
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