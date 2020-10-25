25 Ekim 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Maria ile Mustafa

00:20 Seni Seven Ölsün

02:30 Kırgın Çiçekler

03:20 Kırgın Çiçekler

04:45 Bir Zamanlar Çukurova

05:20 Bir Zamanlar Çukurova

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Sihirli Kızlar

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:45 Dizi TV

12:00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

13:00 Maria ile Mustafa

15:30 Kuruluş Osman

16:00 Hercai

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Maria ile Mustafa