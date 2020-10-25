25 Ekim 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Çocukluk

02:15 Yasak Elma

03:00 Baraj

04:45 Temizlik Benim İşim

05:00 Kadın

06:00 Şevkat Yerimdar

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Memet Özer ile Mutfakta

11:15 Mucize Doktor

12:15 Dostumun Dünyası

13:00 Kamera Arkası

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Yasak Elma

15:30 Çocukluk

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Zümrüdüanka

20:00 Öğretmen