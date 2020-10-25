25 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı
25.10.2020 06:42
25 Ekim 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Sadakatsiz
02:15 Efsane
04:30 Müzik Arası
05:30 Arda'nın Mutfağı
06:30 Çatı Katı Aşk
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:00 Sadakatsiz
14:15 Çarkıfelek
16:15 Hekimoğlu
16:30 Çok Güzel Hareketler 2
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Yeni Hayat
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