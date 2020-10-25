25 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı

25.10.2020 06:42
25 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı, System.String[]

25 Ekim 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Sadakatsiz

02:15 Efsane

04:30 Müzik Arası

05:30 Arda'nın Mutfağı

06:30 Çatı Katı Aşk

07:30 Hem Kadın Hem Anne

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:00 Arda'nın Mutfağı

14:00 Set Ekstra

14:00 Sadakatsiz

14:15 Çarkıfelek

16:15 Hekimoğlu

16:30 Çok Güzel Hareketler 2

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çatı Katı Aşk

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Yeni Hayat

25 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Ekim 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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