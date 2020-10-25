Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Ölüm Takımı
01:30 Sucu Kamil
02:00 Ölüm Takımı
03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk
03:40 Yeni Bir Ev
05:10 Erkenci Kuş
07:30 Medcezir
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Sefirin Kızı
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Menajerimi Ara
18:45 Star Haber
20:00 İbrahim Tatlıses Konseri
20:00 Menajerimi Ara
23:00 Selfi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika