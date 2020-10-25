25 Ekim 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Ölüm Takımı

01:30 Sucu Kamil

02:00 Ölüm Takımı

03:30 Vahe ile Evdeki Mutluluk

03:40 Yeni Bir Ev

05:10 Erkenci Kuş

07:30 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

14:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Sefirin Kızı

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Menajerimi Ara

18:45 Star Haber

20:00 İbrahim Tatlıses Konseri

20:00 Menajerimi Ara

23:00 Selfi