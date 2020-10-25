Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Uefa Uluslar Ligi Karşılaşmaları Özetler
07:00 Süper Lig Özetler
07:15 TFF 1. Lig Özetler
07:20 Takvim Yaprakları
07:25 Hava Durumu
07:30 Stadyum
07:30 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 TFF 1. Lig Özetler
08:30 Süper Spor
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
11:30 Spor Bülteni
11:55 Efsanelerin İzinde
11:55 Takvim Yaprakları
12:00 Spor Hafta Sonu
12:00 Avrupa Stüdyosu
13:25 Ümraniyespor – Altınordu
13:25 R.H Bandırmaspor – Adana Demirspor
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 İstanbulspor - Eskişehirspor
17:00 Aktüel Futbol
18:00 Stadyum
18:55 Altay – Giresunspor
18:55 Yılport Samsunspor – Ankara Keçiörengücü
21:00 Stadyum
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika