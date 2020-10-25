25 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Gönül Dağı

01:55 Uyanış: Büyük Selçuklu

03:55 Yeditepe İstanbul

04:05 Fazlası Zarar

04:50 Seksenler

05:55 Acemi Anneler

06:45 Böyle Bitmesin

07:10 Uğurlugiller

07:35 Perihan Abla

08:30 Seksenler

09:00 Diriliş Ertuğrul

11:00 Gönül Dağı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şefin Özel Konuğu

13:50 Yedi Numara

14:00 Acemi Anneler

14:45 Yeditepe İstanbul

16:00 Acemi Anneler

17:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı

20:00 Tövbeler Olsun

23:40 Gönül Dağı