25 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
25.10.2020 06:42
25 Ekim 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Gönül Dağı
01:55 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:55 Yeditepe İstanbul
04:05 Fazlası Zarar
04:50 Seksenler
05:55 Acemi Anneler
06:45 Böyle Bitmesin
07:10 Uğurlugiller
07:35 Perihan Abla
08:30 Seksenler
09:00 Diriliş Ertuğrul
11:00 Gönül Dağı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şefin Özel Konuğu
13:50 Yedi Numara
14:00 Acemi Anneler
14:45 Yeditepe İstanbul
16:00 Acemi Anneler
17:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
20:00 Tövbeler Olsun
23:40 Gönül Dağı
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