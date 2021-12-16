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25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı - Son Dakika

25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı

16.12.2021 22:46

Osmaniye'de bir iş yerinden 25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z., gözaltına alındı. Şüphelinin bıçaklardan birisini de Meral Akşener'e hediye ettiği belirlendi.

Eshabil Avşar, Kemal Satır Caddesi'nde bulunan iş yerinden 25 el işlemeli bıçağın çalındığı gerekçesiyle polise başvurdu. Avşar, İYİ Parti Osmaniye Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi A.Z'nin 450 liraya süs eşyası bir tüfek aldığını, onun iş yerinden ayrılmasının ardından 25 el işlemeli bıçağın eksik olduğunu gördüklerini söyledi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamera görüntülerini incelediklerini aktaran Avşar, A.Z'nin bıçakları çalarak dışarıda bekleyen bir motosikletliye verdiğini beyan etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Avşar'ın şikayeti üzerine A.Z'yi gözaltına aldı.

BIÇAKLARDAN BİRİNİ AKŞENER'E HEDİYE ETTİ

Güvenlik güçleri, A.Z'nin, satın aldığı süs tüfeği ile çaldığı öne sürülen el işlemeli bıçaklardan birini, bugün kentte esnaf ziyaretleri yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hediye ettiğini belirledi. A.Z'nin, Akşener kentten ayrıldıktan sonra gözaltına alındığı öğrenildi. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"25 ÜRÜNÜMÜZÜ ÇALARAK DIŞARIDAKİ MOTORCUYA TAŞIMIŞ"

Avşar, yaptığı açıklamada, şüpheli A.Z'nin Meral Akşener'e hediye edilmek üzere süs eşyası bir tüfek hazırlattığını belirterek, "Eski borcunu kapattı, bunu da hesaba yazdırmış. Hazırlanırken 25 ürünümüzü çalarak dışarıda bekleyen motosikletliye taşımış. Bu sırada da buradaki elemanları başka bir iş bahanesiyle alıkoymuş." dedi.

25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltında! Birini de Akşener'e hediye etmiş
25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı
25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı
25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı
25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı
25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı

Meral Akşener, İYİ Parti, Hisarcık, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 el işlemeli bıçak çalan İYİ Partili yönetici gözaltına alındı - Son Dakika


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