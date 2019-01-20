Son Dakika Haberleri: 25 Erkek Öğrenci, Hafızlık İcazetini Aldı

25 Erkek Öğrenci, Hafızlık İcazetini Aldı

33 dakika önce

İSTANBUL ( AA ) - Fatih Müftülüğü Hırka-i Şerif Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 25 erkek öğrenci, düzenlenen törenle icazetini aldı.

25 Erkek Öğrenci, Hafızlık İcazetini Aldı, System.String[]
İSTANBUL ( AA ) - Fatih Müftülüğü Hırka-i Şerif Erkek Yatılı Kuran Kursu'nda, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimini tamamlayan 25 erkek öğrenci, düzenlenen törenle icazetini aldı.

Hırka-i Şerif Cami'sinde düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından hafız olan 25 öğrenciye, İstanbul Müftülüğü görevlileri tarafından icazet belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, ezberlemekten ve manasını anlamaktan daha önemli olan vasfın, hayatın her aşamasında Kur'an-ı Kerim'de emredildiği gibi yaşamak olduğunu belirterek, bir insanın hayatı boyunca hayırlı amel etmenin ve yaptığı ameller neticesinde örnek olmanın önemli olduğunu anlattı.

Hafızlığın çok önemli bir haslet olduğunu vurgulayan Yılmaz, eğitimini tamamlayan çocukları, onları yönlendiren anne-babalarını ve eğitim sürecinde emek veren hocalarını tebrik etti.


İcazet belgelerini alan hafızların, henüz yolun başında olduğunu ifade eden Yılmaz, bundan sonra hafızların kendilerine büyük hedefler koymaları gerektiğini dile getirerek, azim ve kararlılıkla İslam alemi için çalışmalarını önerdi.

İstanbul Müftüsü Yılmaz, hafız olabilmek için çok büyük emek harcamak ve sabırlı olmak gerektiğini işaret ederek, hafızların, başka meslek alanlarına kaymasının doğru olmadığını aktardı.

Hafızlık belgelerini alan öğrencilere ömür boyu hafızlık yapmaları tavsiyesinde bulunan Yılmaz, hafızlara, bu alanda ilerlemelerini tavsiye etti.

"Hafızlığınızı korursanız, Allah'ın katında değeriniz artar"

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya ise Hazreti Muhammed'in hafızlara büyük değer verdiğini anlatarak, hafızları çevrelerini aydınlatan birer kandile benzetti.

İcazet belgelerini alan öğrencileri tebrik ederek, onlara tavsiyede bulunan Kapukaya, şunları kaydetti:

"Eğer hafızlığınızı korur ve din hizmetleri alanında kendinizi geliştirir, hayırlı ameller işlerseniz Peygamber Efendimiz'in ve Allah'ın katında değeriniz artar. Fakat hafızlığınızı unutur ve onunla amel etmeyi bırakırsanız, o zaman ne Resulün ne de Allah'ın yanında hatırınız ve kıymetiniz olur."

Programa, Fatih Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, Bakırköy Müftüsü Selami Aydın, Fatih ilçesi imam hatipleri, öğrenci aileleri ve davetliler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:28 Kaynak: AA

Kuran-ı Kerim, Fatih, İstanbul, Güncel
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