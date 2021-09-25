Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:20 İkimizin Sırrı
03:20 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
06:30 Akıncı
07:30 atv’de Hafta Sonu
10:00 Dumbo
12:10 Kalp Yarası
15:30 İkimizin Sırrı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Eylül 2021 Atv Yayın Akışı - Son Dakika