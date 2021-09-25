25 Eylül 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

03:30 Güzel Köylü

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Medcezir

09:45 Çizgi Film Kuşağı

10:15 Bir Demet Tiyatro

12:00 Ada Masalı

15:15 En Güzel Bölüm

15:30 Kiralık Aşk

18:45 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2: Sünnet

22:30 Düğün Dernek 2: Sünnet