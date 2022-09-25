Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 FIFA Magazin
02:25 Spor Takvimi
02:30 Stadyum
04:30 Teknik Analiz
06:28 İstiklal Marşı
07:00 Türkiye - Lüksemburg
08:45 İtalya Serie A Goller
08:55 Spor Takvimi
09:00 Spor Sabahı
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Avrupa Stüdyosu
12:00 Dünya Superbike Şampiyonası
12:30 Spor Bülteni
13:30 Dünya Superbike Şampiyonası
14:15 Spor Bülteni
14:55 Kastamonu Belediyesi GSK - CS Rapid Bucuresti
16:00 Gündem Futbol
17:25 Manisa Yunus Emre Yağlı Güreşleri
19:30 Spor Bülteni
20:00 Milli Maç Özel
21:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
22:45 Uefa Uluslar Ligi Özetler
23:15 Avrupa'dan Futbol
23:25 Belçika Pro Lig Goller
23:30 Milli Maç Özel
Son Dakika › TV › 25 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika