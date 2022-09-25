Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Şefin Sağlıklı Masası
02:45 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:15 Kalk Gidelim
08:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
11:50 Enine Boyuna
13:00 3'te 3
14:20 Balkan Ninnisi
18:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Neşet
21:45 Faroe Adaları - Türkiye
23:45 Teşkilat
Son Dakika › TV › 25 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika