Son Dakika Haberleri: 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

15 dakika önce

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde 25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Ballıöz, Kisecik ve Toygarlı mevkilerinde dün akşam saatlerinde 25 farklı noktada aynı anda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çevre illerden de gelen 40 arazöz, 20 su tankı, 10 iş makinesi ve 250 personel ekip sevk edildi.

Yangın, sabah saatlerinde havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 10 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, yaklaşık 7-8 kilometrelik bir alandaki 25 farklı noktadaki yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin henüz belli olmadığını belirten Ketmen, yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü aktardı.

Ketmen, bölgede yer ekiplerinin yanı sıra 4 helikopter ile soğutma çalışmalarına geçildiğini açıkladı.

25 farklı noktada çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kisecik, Antakya, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 09:26 Kaynak: AA
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