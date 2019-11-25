Son Dakika Haberleri: 25 farklı suç dosyası bulunan "Tokatçı Onur" lakaplı şahıs yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 25 farklı suç dosyası bulunan 'Tokatçı Onur' lakaplı şahıs yakalandı - Son Dakika

25 farklı suç dosyası bulunan "Tokatçı Onur" lakaplı şahıs yakalandı

6 saat önce

İzmir'in Menemen ilçesinde, 25 farklı suç dosyası bulunan "Tokatçı Onur" lakaplı cezaevi firarisi, polislerin yaptığı baskında yakalandı.

25 farklı suç dosyası bulunan

İzmir'in Menemen ilçesinde, 25 farklı suç dosyası bulunan "Tokatçı Onur" lakaplı cezaevi firarisi, polislerin yaptığı baskında yakalandı.


Menemen ilçesinde polis ekipleri, Türkiye'nin birçok ilinde 25 farklı suç kaydı bulunan cezaevinden ve firar eden "Tokatçı Onur" lakaplı Onur H.'nin (32) evine geldiğinin bilgisini alması üzerine harekete geçti. Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kazımpaşa Mahallesi'nde yaptıkları baskında hırsızlık, dolandırıcılık, basit yaralama, güveni kötüye kullanmak, hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi birçok suçu bulunan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş cezası olan Onur H.'yi saklandığı evde yakaladı. Sahte kimlikle yakalanan ve gözaltına alına şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Onur H., adliyeye sevkinin ardından da tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

Menemen, Polis, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:02 Kaynak: İHA
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