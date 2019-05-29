Son Dakika Haberleri: 25 firmaya 10 bin kişilik istihdam talebi
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25 firmaya 10 bin kişilik istihdam talebi

50 dakika önce

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İstihdam Seferberliği kapsamında Türkiye'nin en büyük işçi-işveren buluşmasına ev sahipliği yaptı.

25 firmaya 10 bin kişilik istihdam talebi, System.String[]
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), İstihdam Seferberliği kapsamında Türkiye'nin en büyük işçi-işveren buluşmasına ev sahipliği yaptı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Bursa İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ve 25 firmanın katıldığı etkinlikte 10 bin yeni istihdam için iş görüşmeleri yapıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 05:28 
Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Türkiye, Bursa, Ekonomi
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