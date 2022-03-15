25. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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25. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu

15.03.2022 12:04

Ticaret Bakanlığının 25'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.

Ticaret Bakanlığının 25'inci Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu.

Ödül töreni, Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak'ın katılımıyla Sheraton Ankara Hotel'de gerçekleştirildi. Uçarmak, tüketici kanunlarında günün şartlarına göre bazı değişiklikler yapılma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Tüketici hakem heyetlerinin isabetli kararlar verdiğine değinen Uçarmak, "Son yıllarda tüketici lehine verilen kararların mahkemelerde onanması yüzde 98 gibi oldukça yüksek bir oranda gerçekleşiyor. Bu sonuç heyetlerin iyi çalıştığının göstergesi." dedi.

Uçarmak, heyetlere başvuru sınırının 30 bin liraya çıkarılacağını belirterek, "2021'de yaklaşık 1 milyar liraya yakın tüketici şikayeti hakem heyetlerinde sonuçlandı. Bu miktarın yeni sınırla çok daha yüksek bir rakamla sonuçlanacağını umuyoruz." diye konuştu.

Tüketicinin sadece Bakanlığın yapacağı çalışmalarla korunamayacağına işaret eden Uçarmak, basına, sivil toplum kuruluşlarına ve satış yapanlara da sorumluk düştüğünün altını çizdi.

Konuşmaların ardından kum sanatı gösterisi yapıldı, tüketici ödülleri sahiplerini buldu.

Kategoriler ve kazananlar şöyle:

Bilimsel Çalışma Ödülü: Dr. Alper Çağlar Koyuncu

Yazılı Basın Tüketici Ödülü: Sülahi Özalp, Mehmet Çetinkaya, tuketicipostasi.com

Afiş Tasarım Yarışması Birincisi: Selin Nimet Güven

Bilinçli Tüketici Ödülü: Uğur Yılmaz

Tüketici Özel Ödülü: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığı

Öte yandan üniversitelere yönelik afiş tasarım yarışmasında dereceye girenlere de ödül verildi.

25. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu
25. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu
25. Geleneksel Tüketici Ödülleri sahiplerini buldu

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Kaynak: AA

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