25. Gezici Festival Kastamonu'da sinemaseverlerle buluştu

Ankara Sinema Derneğince, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25. Gezici Film Festivali'nin Kastamonu bölümü başladı.

Kastamonu Üniversitesi Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda, üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleşen festivalin açılışında konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Çetin, sinemanın önemine değindi.

Festivalin fakülte, üniversite ve Kastamonu için önemli olduğunu belirten Çetin, "Bu etkinliğin gelecek yıllarda da devam etmesini istiyorum. Bu konuda İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan büyük çaba gösteriyor. Ersoy hocayla birlikte öğrencilerimiz de çok çaba sarf ediyorlar. 4 günlük süreçte bizim üzerimize düşen ne varsa elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Hepinize iyi seyirler diliyorum." dedi.

Ankara Sinema Derneği Başkanı Ahmet Boyacıoğlu ise öğrencilerin festivale yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Bazı öğrencilerin salonda yer olmadığı için filmleri izleyemediğini anlatan Boyacıoğlu, Kastamonu'da olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından festival, Hollandalı piyanist Daan Van Den Hurk'un canlı müziği eşliğinde, Jay Weissberg'in sunumuyla "Çatışan Arzular" adlı sessiz filminin gösterimiyle başladı.