25 gönüllü Kapadokya'yı temizledi - Son Dakika

25 gönüllü Kapadokya'yı temizledi

7 yaşındaki Beyza Yalçın'ın "Lütfen Kapadokya'mızı kirletmeyin" çağrısında bulundu

NEVŞEHİR - Ürgüp Milli İrade platformu tarafından organize edilen "Daha Temiz Bir Kapadokya" sloganıyla başlatılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen vadi temizliğine 25 gönüllü katıldı.

"Daha Temiz Bir Kapadokya" için temizlik çalışmalarına katılan gönüllüler ilk olarak Big Bus otobüsle Devret Vadisi'ne geldi. Burada eldivenlerini giyen gönüllüler ellerine aldıkları çöp torbaları ile vadiye dağıldı.

"Kapadokya'mızı Kirletmeyin"

Annesi ile birlikte temizlik çalışmasına katılan 7 yaşındaki Beyza Yalçın'ın çağrısı büyüklere ders niteliğindeydi. Yalçın büyüklerine "Bu gün Kapadokya da temizlik yapıyoruz. Lütfen buralara geldiğinizde kirletmeyin" çağrısında bulundu.

4 yaşındaki Hasan Buğra Turan 'da yaptığı açıklamada "Çöp topluyorum. Çünkü kirli. Kapadokya'yı kirletmeyin" ifadelerini kullandı.

Gönüllü olarak çevre temizliğine katılan Ahmet Özcan'da yaptığı açıklamada "Ürgüplüyüm. Ürgüp de kalıyorum. Sosyal faaliyetlerle biraz ilgimiz var. Buralarda gezerken bakıyoruz, insanlar bölgeyi çok hor kullanıyorlar. Her taraf çöp, pislik içerisinde. Bunun için arkadaşlarımızla bir araya gelerek bir katkımız olsun diye uğraşıyoruz "şeklinde konuştu.

Herkesin duyarlı olması çağrısında bulunan Özcan " Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Artık kendimize gelelim. Bölgemizi temiz tutalım. Yurt dışından gelen yabancılar İslamın temiz olduğunu anlasınlar. Her yer tertemiz olsun" dedi.

"Daha Temiz Kapadokya"

Ürgüp Milli İrade Platformunun bileşenlerinden olan Mehmet Berat'da yaptığı açıklamada "Geleneksel hale getirdiğimiz çöp toplama etkinliğinin birindeyiz. İki yıldır Devrent Vadisi'nde seyir alanlarının etrafını toplamaya gayret ediyoruz" dedi.

"Şişeleri kırmayın"

Daha temiz bir Kapadokya görmek mümkün diyen Berat misafirlere de şişeleri kırmayın çağrısında bulundu. "Kapadokya vadilerinin daha temiz olması için çalışıyoruz. Şu an alanda 25 gönüllü var. Sayı kalabalık olduğunda daha fazla alanı temizliyoruz. Sayı kalabalık olunca inilemeyen yerlere de iniyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir günde yaklaşık 5 ton çöp toplamayı hedefleyen Milli İrade Platformu gönüllüleri topladıkları çöpleri toplanma merkezine göndererek ekonomiye katkı sağlıyor.