25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu - Son Dakika
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25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu

03.05.2022 23:56
25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu

Geçtiğimiz Nisan ayının başında Mithatpaşa Mahallesi'nde evinden ayrılan 26 yaşındaki Seyrek için kentte geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı. Askerden yakın zamanda dönen Seyrek'in cansız bedeni günler sonra ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde ormanda ağaca asılı kişiyi görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, ağaca asılı halde bulunan ve isminin Hüseyin Seyrek olduğu belirlenen kişinin öldüğünü tespit edildi.

25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu

BABASI OĞLUNUN CANSIZ BEDENİNİ GÖRÜNCE FENALAŞTI

Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Cezaevinden bir süre önce çıkan oğlunun cesedini gören babası fenalaşınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu

25 GÜN ÖNCE KAYIP İHBARINDA BULUNULMUŞ

Seyrek için ailesinin 25 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği düşünülen Seyrek'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25 gündür kayıp olan genç ormanda ağaca asılı halde bulundu
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Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, 112 Acil Çağrı, Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 25 gün önce kaybolmuştu: Zonguldaklı gencin cesedi ağaca asılı bulundu - Son Dakika
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