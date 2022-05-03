25 gündür aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu - Son Dakika
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25 gündür aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu

03.05.2022 20:43
25 gündür aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu

Zonguldak'ta 25 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Zonguldak'ta 25 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay. Mithatpaşa Mahallesi Şehit Volkan Çelik Sokak üzerindeki bir ormanlık alanda yaşandı. Askerden yeni geldiği öğrenilen 26 yaşındaki Hüseyin Seyrek, 25 gün önce evden ayrıldı. İletişim aracı kullanmadığı için ailesinin ulaşamadığı Seyrek için kayıp ilanı verildi. Bir süre önce adli kontrolle cezaevinden çıktığı öğrenilen Seyrek'i her yerde arayan ailesi bir sonuca ulaşamadı. Bir vatandaş zılbıt bitkisi toplamak için çıktığı ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesediyle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler erkek cesedinin Hüseyin Seyrek'e ait olduğunu belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekipleri de olay yerine gelerek inceleme başlattı. Üç çocuktan ortancası olduğu öğrenilen Hüseyin Seyrek'in ailesi ise acı haberle sinir krizi geçirdi. Seyrek'in tanınamayacak hale gelen cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

25 gündür aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu
25 gündür aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu
25 gündür aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu

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Zonguldak, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 25 gündür aranan gencin cansız bedeni ormanda bulundu - Son Dakika


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