Son Dakika Haberleri: 25 Gündür Markette Kilitli Kalan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

25 Gündür Markette Kilitli Kalan Kediyi İtfaiye Ekipleri Kurtardı

2 saat önce

25 gündür markette kilitli kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardıSAMSUN - Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubesinde 25 gündür kapalı kaldığı iddia edilen kediyi kurtarmak için herkes seferber oldu.

25 gündür markette kilitli kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

SAMSUN - Ankara merkezli bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki şubesinde 25 gündür kapalı kaldığı iddia edilen kediyi kurtarmak için herkes seferber oldu.
Bir alışveriş ve market zincirinin Samsun'daki mağazası 20 Aralık 2018'de kapanmıştı. Bir şekilde içeriye giren kedinin 25 gündür kilitli olan markette mahsur kaldığı iddia edildi. Marketin kapanması sonucu işsiz kalan çalışanlar, bugün marketin Barış Bulvarı şubesine gelerek kedinin kurtarılması için ekiplere haber verdiler. 25 gündür mahsur kaldığı iddia edilen kedi, eski çalışanlar tarafından kapının altından verilen su ve mamayla beslendi. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler ve eski çalışan kediyi kurtarmak için seferber oldular.
Mağaza yetkilisinden izin alınmasının ardından itfaiye ekipleri polis nezaretinde marketin kapısının önünde bulunan demir korkuluğu ve kapının kilidini keserek içeri girdiler. Bu sırada ürken kedi, marketin içerisine kaçtı. Polis nezaretinde marketin içerisine giren itfaiye ekipleri uzun süre kediyi aramasına rağmen bulamadı. Sonrasında kapı tekrar kapatılarak, kedinin kapıya yanaşması beklendi.
Kedinin 25 gündür markette mahsur kalmasının çok kötü bir durum olduğunu ifade eden vatandaşlar ve eski çalışanlar, kedinin kurtarılması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler.
Uzun süren çabalar neticesinde marketten dışarıya çıkartılamayan kediyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:27 Kaynak: İHA

Ankara, Samsun, İtfaiye, Genel
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