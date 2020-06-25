25 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı
25 Haziran 2020 Perşembe günü Atv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Atv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Atv yayın akışında neler var merak ediliyor. Atv kanalında bugün neler var?
Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
ATV YAYIN AKIŞI
00:20 Gençliğim Eyvah
00:20 Son Durak
01:20 Gençliğim Eyvah
03:05 Esra Erol'da
04:20 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
20:00 Gençliğim Eyvah
22:30 Banliyö 13
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Haziran 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika
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