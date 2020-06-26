25 Haziran 2020 Haberleri - Son Dakika

25 Haziran 2020 Haberleri
25 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
- ABD'nin güney ve batı eyaletlerindeki yeni vakalarda rekor yükselme kaydedildi
- Melih Gökçek: Masur Yavaş hakkında 8 suç duyurusunda bulunacağım
- Son Dakika: Olaylı Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrası kulüp başkanları Ağaoğlu ile Çavuşoğlu PFDK'ya sevk edildi
- Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı
- Süper Loto'da 14 milyonluk büyük ikramiye bir kişiye çıktı
- İlk maçında 3 penaltı kurtaran 16 yaşındaki Isenko, takımını finale çıkardı
- Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Virüsün yayılım hızı azaldı' söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu
- Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
- Bakan Akar'dan Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına yanıt: Kural dışı faaliyette bulunulmadı
- Yunanistan'dan bir küstah hamle daha! Türkiye'yi Ayasofya konusunda UNESCO'ya şikayet etti
- Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti
- Beşiktaş'ta 2 futbolcu koronavirüse yakalandı
- Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
- Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
- Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
- Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
- Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
- Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
- Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
- Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
- İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
- Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
- Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
- İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
- İYİ Parti kongresine katılan delege koronavirüse yakalandı! Kongreye katılan bin kişi tedirgin oldu
- ABD'de 1,1 milyon ölüye koronavirüs yardım çeki gitti
- 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
- Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti
- Göztepe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki Volkan Babacan'ı istiyor
- Everton, sezon sonu Oumar Niasse ile yollarını ayırma kararı aldı
- Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu ölenlerin sayısı 107'ye yükseldi
- Esenyurt'ta selde 1 kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
- Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin terörizm raporuna tepki: Terör örgütüyle işbirliğini teyit etmektedir
- Fenerbahçe'de sakatlanan Tolga Ciğerci, Malatya maçında oynayamayacak
- Şüpheli kovalarken düşüp yaralanan polis hayatını kaybetti
- Yolanthe'den ayrıldıktan sonra acı çektiğini itiraf eden Sneijder kendini suçladı: Her şey benim yüzümden oldu
- Dudak uçuklatan fiyat Bodrum'u karıştırdı! Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar
- Erzurum'da valiliğe ait resmi araç ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
- Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, YKS'nin iptaline ilişkin başvuruda kararını verdi
Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:15
Son Dakika 00:46 Bülent Arınç'tan Melih Gökçek'le ilgili çok konuşulacak sözler: Ben onun kolunu kestim, o benim sakalımı tıraş etti 00:41 Gazeteci Merdan Yanardağ'ın Abdülhamid Han'a yönelik sözleri tepki çekti 00:17 Turuncu kategoride aranan DHKP/C'li yakalandı 00:02 Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişinin cezası ev hapsine çevrildi 23:03 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüsün yayılım hızı azaldı" söylentilerine kanıtlarıyla nokta koydu 22:36 Hastane çalışanı, şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip darbetti 21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:26 İzmir'de koronavirüs denetimleri artırılacak, uymayanlara gereken yaptırımlar uygulanacak 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı