25 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
25 Haziran 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Galip Derviş
01:45 Galip Derviş
02:30 Poyraz Karayel
04:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
20:00 San Andreas Fayı
22:30 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 San Andreas Fayı
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:42 Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
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