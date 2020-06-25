25 Haziran 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Aramızda Kalsın
01:00 Yüksek Sosyete
02:00 Abluka
03:00 Dolunay
03:40 Yüksek Sosyete
05:00 Güzel Köylü
05:30 Katma Değer Şaban
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:20 Evde Hareket Zamanı
10:10 Dolunay
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:30 Star Haber
20:00 Kutsal Damacana 3: Dracoola
20:00 Ninja Kaplumbağalar
21:45 Kutsal Damacana 3: Dracoola
22:00 Ninja Kaplumbağalar
23:15 İşler Güçler
23:45 Soğuk Savaş