25 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

25 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

25 Haziran 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı ABD, Terörizm 2019 Ülkeler Raporu'nu açıkladı! Türkiye bölümünde dikkat çeken YPG detayı TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 Bundesliga 01:45 TFF 1. Lig Goller 01:55 Takvim Yaprakları 02:00 Spor Artı 03:30 İtalya Kupası Magazin 03:40 Süper Lig Özetler 04:00 TFF 1. Lig Özetler 04:30 Süper Lig Özetler 04:40 Almanya Bundesliga Özetler 05:00 Unutulmaz Maçlar 05:25 Spor Kitaplığı 05:30 Hedef Süper Lig 06:25 Efsanelerin İzinde 06:30 İtalya Kupası Magazin 06:58 İstiklal Marşı 07:00 TFF 1. Lig Özetler 07:30 Süper Lig Özetler 08:00 Napoli - Juventus 08:25 La Liga Özetler 08:40 TFF 1. Lig Goller 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:15 Süper Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Süper Lig Özetler 12:15 La Liga Özetler 12:45 TFF 1. Lig Goller 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Asto 14:00 TBMM-TV 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Spor Bülteni 16:30 Unutulmaz Maçlar 17:55 Takvim Yaprakları 18:00 Spor Merkezi 19:30 La Liga Özetler 19:30 İngiltere Premier Lig Özetler 19:55 Burnley - Watford 19:55 Newcastle United - Aston Villa 22:00 Bundesliga 22:00 TFF 1. Lig Özetler 22:30 Süper Lig Özetler 22:45 Süper Lig Goller 23:00 Spor Artı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: InterSinema.com

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