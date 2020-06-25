25 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Bundesliga
01:45 TFF 1. Lig Goller
01:55 Takvim Yaprakları
02:00 Spor Artı
03:30 İtalya Kupası Magazin
03:40 Süper Lig Özetler
04:00 TFF 1. Lig Özetler
04:30 Süper Lig Özetler
04:40 Almanya Bundesliga Özetler
05:00 Unutulmaz Maçlar
05:25 Spor Kitaplığı
05:30 Hedef Süper Lig
06:25 Efsanelerin İzinde
06:30 İtalya Kupası Magazin
06:58 İstiklal Marşı
07:00 TFF 1. Lig Özetler
07:30 Süper Lig Özetler
08:00 Napoli - Juventus
08:25 La Liga Özetler
08:40 TFF 1. Lig Goller
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:15 Süper Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Süper Lig Özetler
12:15 La Liga Özetler
12:45 TFF 1. Lig Goller
12:50 Takvim Yaprakları
12:55 Hava Durumu
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 İngiltere Premier Lig Futbol Karş. Newcastle United - Asto
14:00 TBMM-TV
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Bülteni
16:30 Unutulmaz Maçlar
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:30 La Liga Özetler
19:30 İngiltere Premier Lig Özetler
19:55 Burnley - Watford
19:55 Newcastle United - Aston Villa
22:00 Bundesliga
22:00 TFF 1. Lig Özetler
22:30 Süper Lig Özetler
22:45 Süper Lig Goller
23:00 Spor Artı