25 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

25 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

25 Haziran 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:00 Spor Artı 02:00 İleri Üçlü Transfer 03:30 Spor Artı 04:30 Efsanelerin İzinde 04:35 Avrupa Şampiyonası Klasikler 04:40 UEFA Euro 2020 Özetler 06:30 FIFA Magazin 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 UEFA Euro 2020 Özetler 09:50 Takvim Yaprakları 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:25 UEFA Euro 2020 Özetler 13:00 Spor Bülteni 13:45 Avrupa Şampiyonası Finaller 13:50 Takvim Yaprakları 13:55 Hava Durumu 14:00 Spor Stüdyosu 15:55 Efsanelerin İzinde 16:00 Gündem Futbol Transfer 16:55 FIVB Milletler Ligi 3.lük Karşılaşması 19:00 Spor Akşamı 20:25 FIVB Milletler Ligi Final Karşılaşması 23:00 Gündem Futbol Transfer

Son Dakika

AB liderler zirvesinde gündem Türkiye! Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor

Kongreye katılmayacağını açıklayan Aziz Yıldırım'a Fenerbahçe'den yanıt

Koronayla ilgili tüm bilinenleri kökünden sarsacak araştırma: Virüsün kökeni 20 bin yıl öncesine dayanıyor

Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi

Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz

Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu

Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar

Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı