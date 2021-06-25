Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 İleri Üçlü Transfer
03:30 Spor Artı
04:30 Efsanelerin İzinde
04:35 Avrupa Şampiyonası Klasikler
04:40 UEFA Euro 2020 Özetler
06:30 FIFA Magazin
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Finaller
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Gündem Futbol Transfer
16:55 FIVB Milletler Ligi 3.lük Karşılaşması
19:00 Spor Akşamı
20:25 FIVB Milletler Ligi Final Karşılaşması
23:00 Gündem Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika