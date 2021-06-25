Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:55 Ekisporter
03:30 3'te 3
04:35 Kalk Gidelim
06:40 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:05 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:00 Kalk Gidelim
16:55 Umut Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Dangal
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika