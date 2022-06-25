Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Günlüğü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:45 Özel Dosya
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Takvimi
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:20 2021 - 2022 Sezonu Derleme
14:00 Spor Stüdyosu
16:00 Gündem Futbol Transfer
17:30 Spor Merkezi
18:25 Fransa - İtalya
20:30 Spor Akşamı
21:00 Futbol Gecesi
23:00 Transfer Günlüğü
Son Dakika › TV › 25 Haziran 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika