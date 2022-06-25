25 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı
25.06.2022 06:42
25 Haziran 2022 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:20 Balkan Ninnisi
03:05 Kasaba Doktoru
05:40 Sıradan Birkaç Gün
07:00 Kalk Gidelim
10:35 Vikingler: Büyük Macera
12:20 Kara Tahta
15:40 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
20:00 Balkan Ninnisi
23:35 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Kaynak: InterSinema.com
Balkan Ninnisi, TV, Son Dakika
Son Dakika › TV › 25 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika
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