25 Haziran Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Medipol Başakşehir hazırlıklarına yapacağı çalışmayla devam edecek.
BEŞİKTAŞKulüp çalışanı Erdal Erdem, "Bırakmam Seni" kampanyasına farkındalık yaratmak için İstanbul'un 39 ilçesinde toplam 1903 km sürecek koşusuna Vodafone Park'tan başladı.18.00 Siyah beyazlılar, İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayıp kampa girecek.
FENERBAHÇESarı lacivertliler, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPORBordo mavililer, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yapacağı antrenmanla devem edecek.
BAŞAKŞEHİR18.00 Turuncu lacivertli takım Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek
PFDK ve TAHKİM KURULU
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.