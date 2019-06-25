25 Haziran Salı DHA Spor Gündemi
14 dakika önce
BEŞİKTAŞ15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
BEŞİKTAŞ
15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.
KADINLAR DÜNYA KUPASI
19.00 İtalya - Çin
22.00 Hollanda - Japonya
AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ
16.00 Tre Penne - FC St. Coloma
21.45 Feronikeli - Lincoln
AFRİKA ULUSLAR KUPASI
20.00 Kamerun - Guinea-Bissau
23.00 Ghana - Benin
AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
13.00 Sanfrecce - Kashima
14.30 Shandong - Guangzhou
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