Son Dakika Haberleri: 25 Haziran Salı DHA Spor Gündemi
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25 Haziran Salı DHA Spor Gündemi

14 dakika önce

BEŞİKTAŞ15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.

25 Haziran Salı DHA Spor Gündemi, System.String[]

BEŞİKTAŞ
15.00 Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Vodafone Park'ta gündeme açıklamalarda bulunacak.

KADINLAR DÜNYA KUPASI 
19.00 İtalya - Çin
22.00 Hollanda - Japonya

AVRUPA ŞAMPİYONLAR LİGİ 
16.00 Tre Penne - FC St. Coloma
21.45 Feronikeli - Lincoln

AFRİKA ULUSLAR KUPASI
20.00 Kamerun - Guinea-Bissau
23.00 Ghana - Benin

AFC ŞAMPİYONLAR LİGİ
13.00 Sanfrecce - Kashima
14.30 Shandong - Guangzhou


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 10:20 Kaynak: DHA
Vodafone Park, Spor
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