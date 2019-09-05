25 ilden 600 modifiyeli araç Çorum'da buluşacak

Çorum'da çeşitli otomobil kulüplerince ortaklaşa Modifiyeli Araç Fuarı düzenleneceği bildirildi.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Temur, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlik kollarının desteğiyle hayata geçirilecek fuara 25 ilden 600 modifiyeli aracın katılmasını beklediklerini söyledi.

Çorum'da ilk kez modifiyeli araç fuarı düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını dile getiren Temur, "Modifiyeli araçlar, 8 Eylül Pazar günü 10.00 - 19.00 saatleri arasında Çarşamba Pazarında olacak. Fuarda modifiyeli araçlar sergilenecek." dedi.

Modifiyeli araç kullanmanın bir tutku olduğunu ifade eden Temur, şunları kaydetti:

"Modifiyeli araç tutkunları, gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzaklaştığı, farklı ortamlarda bir araya gelerek hobi haline getirdikleri, araçlarına verdikleri değeri en üst düzeyde yaşayan bir topluluğu ifade eder. Gerçek tutkunlar ne çevreye, ne yollara, ne de vatandaşlarımıza zarar verir. Organizasyonumuzda bambaşka araçlarla, birbirinden farklı aksesuarlarla süslenmiş rengarenk araçları halkın beğenisine sunacağız. Halkımızı bu görsel şölene ortak olmaya davet ediyorum. 25 farklı ilden 600 araçlık bir katılım bekliyoruz. Bunu şehrimiz adına da bir kazanım olduğuna inanıyoruz."