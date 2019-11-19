25'inci Gezici Film Festivali, Sinop ve Kastamonu'da sinemaseverlerle buluşacak

Ankara Sinema Derneğince Kültür ve Turizm Bakanlığının katkısıyla düzenlenen 25'inci Gezici Film Festivali, başkentten sonra Sinop ve Kastamonu'da sinemaseverlerle buluşacak.

Festival bu yıl, 29 Kasım-5 Aralık'ta Ankara, 6-8 Aralık'ta Sinop ve 9-12 Aralık'ta Kastamonu'da perdelerini açacak.

Sessiz sinema filmlerinin canlı müzik eşliğinde sunulacağı festivalin bu yılki programında, Amerikan sinemasının ırkçılığı konu alan iki klasik filmi de yer alacak.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ersoy Soydan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin Kastamonu ayağının üniversitenin Medya ve İletişim Topluluğunun ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Festivalin bu yıl 25'inci kez yola çıkacağını ifade eden Soydan, "6 yıldır Kastamonu'da kendilerini ağırlıyoruz. Festival programı her kesime hitap edecek şekilde olacak. Kastamonu halkının yoğun ilgisi var." dedi.

Kentte 4 gün boyunca yerli ve yabancı çok sayıda filmin gösterileceğini anlatan Soydan, şunları kaydetti:

"Kastamonu büyük bir sanat şölenine tanıklık edecek. Ulusal ve uluslararası festivallerde ödül almış pek çok filmi ve yönetmeni Kastamonu'da ağırlayacağız. Film festivalinde gişe yapan filmler gösterilmez, sanatsal filmler gösterilir. Bunları alışveriş merkezlerindeki sinemalarda seyretme imkanımız yok. Kentimiz film platolarının olduğu bir yer de değil. Öğrencilerin yönetmenlerle tanışma, onların deneyimleri hakkında bilgi alma, onların söyleşilerine katılma şansları oluyor."