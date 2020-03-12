25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika

İzmir'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

İzmir Kitap Fuarı'nın web sayfasında TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin haziran ayında düzenleneceği, kesin tarihin kamuoyuna gelecek günlerde duyurulacağı bildirildi.