25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika

25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

6 saat önce

İzmir'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

25. İzmir Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

İzmir'de 11-19 Nisan 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

İzmir Kitap Fuarı'nın web sayfasında TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin haziran ayında düzenleneceği, kesin tarihin kamuoyuna gelecek günlerde duyurulacağı bildirildi.

İzmir Kitap Fuarı, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:02 Kaynak: AA
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