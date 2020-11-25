Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
00:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Sonu
01:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
01:45 Süper Lig
02:45 Maç Saati
03:15 Taraftar
03:45 Maç Saati
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 Gamer
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 Maç Saati
06:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
08:00 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:45 Özel Röportaj
09:45 Maç Saati
10:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
11:30 Süper Lig
12:00 1. Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Taraftar
17:00 beIN Manşet
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 UEFA Avrupa Ligi Magazin
18:00 beIN Teknik
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:00 beIN Teknik
19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
20:15 Özel Röportaj
20:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
20:45 Olympiakos - Manchester City
21:00 beIN Manşet
21:00 This is Paris
21:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
21:40 UEFA Şampiyonlar Ligi
21:55 Olympiakos - Manchester City
22:00 Maç Saati
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:50 Manchester United - Başakşehir
22:50 Inter- Real Madrid
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika