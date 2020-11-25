25 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

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Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu

Bülent Arınç'ın oğlundan babasının istifasıyla ilgili dikkat çeken sözler: Bu denizde bir tek gemi ve tek bir reis var