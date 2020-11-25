25 Kasım 2020 Show Yayın Akışı - Son Dakika

25 Kasım 2020 Show Yayın Akışı
25.11.2020 06:42
25 Kasım 2020 Çarşamba günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
00:15 Arıza
01:45 Ramo
02:45 Ramo
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Yeni Gelin
12:45 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Hababam Sınıfı
21:45 Neşeli Günler
23:15 Alev Alev
Son Dakika Erdoğan, kriz iddiasının ardından Putin ile görüştü: Karabağ'daki Ortak Merkez hemen faaliyete geçsin Azerbaycan ordusu 27 yıldır işgal altında bulunan Kelbecer'e girdi Muharrem İnce, sesi titreyerek açıkladı: 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde keşke CHP'ye güvenmeseydim G.O.R.A'daki efsane repliğiyle hafızalara kazınan oyuncu Muhittin Korkmaz hayatını kaybetti Bülent Arınç'ın bir gün gecikmeli istifasının nedeni belli oldu Hakan Altun ile Gonca Vuslateri, yeni aşka yelken açtı ABD'de çölde keşfedilen gizemli metal blok paniğe neden oldu Kış iyice yüzünü gösteriyor! Meteoroloji il il kar ve fırtına uyarısında bulundu