25 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Taktik Analiz

00:20 Avrupa'dan Futbol

02:00 Stadyum

02:20 Spor Artı

03:50 Futbol Aklı

05:05 Balıkesirspor - Ümraniyespor

05:18 İstiklal Marşı

06:45 Süper Lig Özetler

06:50 Spor Kitaplığı

06:55 Takvim Yaprakları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Süper Lig Goller

09:20 TFF 1. Lig Özetler

09:50 Hava Durumu

09:55 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:25 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Özetler

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:50 Hedef Süper Lig

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 Spor Stüdyosu

14:00 TBMM-TV

14:50 Gündem Futbol

16:00 Gündem Futbol

16:20 Spor Merkezi

18:00 Spor Merkezi

18:15 Hava Durumu

18:20 Spor Akşamı

19:20 Futbol Aklı

19:55 Hava Durumu

20:00 Spor Akşamı

20:50 Avrupa'dan Futbol

21:00 Futbol Aklı

22:50 Spor Artı

23:05 Aktüel Futbol