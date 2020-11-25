Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:20 Avrupa'dan Futbol
02:00 Stadyum
02:20 Spor Artı
03:50 Futbol Aklı
05:05 Balıkesirspor - Ümraniyespor
05:18 İstiklal Marşı
06:45 Süper Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 Süper Lig Goller
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:50 Hedef Süper Lig
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
14:50 Gündem Futbol
16:00 Gündem Futbol
16:20 Spor Merkezi
18:00 Spor Merkezi
18:15 Hava Durumu
18:20 Spor Akşamı
19:20 Futbol Aklı
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
20:50 Avrupa'dan Futbol
21:00 Futbol Aklı
22:50 Spor Artı
23:05 Aktüel Futbol
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika