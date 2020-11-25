25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

25.11.2020 06:42
25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

25 Kasım 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Tövbeler Olsun

00:15 Benim Adım Melek

02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

02:45 52 Hafta

03:10 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

04:25 Türkan Hanım'ın Konağı

04:55 Şefin Özel Konuğu

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Benim Adım Melek

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

15:45 Acemi Anneler

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Masumlar Apartmanı

20:00 Benim Adım Melek

25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı

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- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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