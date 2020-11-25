25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

25 Kasım 2020 Trt1 Yayın Akışı
25.11.2020 06:42
25 Kasım 2020 Çarşamba günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Tövbeler Olsun
00:15 Benim Adım Melek
02:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
02:45 52 Hafta
03:10 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:25 Türkan Hanım'ın Konağı
04:55 Şefin Özel Konuğu
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
15:45 Acemi Anneler
17:00 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Masumlar Apartmanı
20:00 Benim Adım Melek
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