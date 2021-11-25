Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Aziz
03:00 Üç Kuruş
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç'la Sağlıklı Günler
11:00 Bir Şansım Olsa
12:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 25 Kasım 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika