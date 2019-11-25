25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü programı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a mercan rozetini takdim etmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sahneye gelmesi

Protokolün yer aldığı dosyanın takdim edilmesi

Sanatçılardan sahneye gelenler

Toplu fotoğraf çekimi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt, Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezin'de "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" programına katıldı. Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.