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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
6 saat önce
Gösterilerden görüntüler MADRİD - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:27 Kaynak: AA
Gösterilerden görüntüler
MADRİD - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.
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