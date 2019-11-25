Son Dakika Haberleri: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
Son Dakika Güncel 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

6 saat önce

Gösterilerden görüntüler MADRİD - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.

Gösterilerden görüntüler

MADRİD - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İspanya'nın başkenti Madrid'de yoğun katılımlı gösteri düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

İspanya, Madrid, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:27 Kaynak: AA
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