25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

25.11.2020 12:09
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, System.String[]

Kayseri'deki çeşitli kurum ve kuruluşlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'deki çeşitli kurum ve kuruluşlar 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği (KİGDER) Başkanı Sema Karaoğlu, yayımladığı mesajda, hayatın her döneminde sevgi ve özveriyle destek olan kadınlara uygulanan şiddeti önleme yolunda samimi çabalar sarf edilmesi gerektiğini, kurum, sivil toplum ve devlet politikaları ile el ele verilirse bu soruna gerçek çözümler bulanabileceğine inandığını belirtti.

Hiçbir evrensel değerin, ahlakın ve inancın kadına şiddete taviz vermeyeceğini ifade eden Karaoğlu, şunları kaydetti:

"Kadına şiddet her geçen gün artıyor. Şiddetin boyutu her geçen gün çoğalıyor. Kadın caddede, sokakta, evde, iş yerinde tacizin, tecavüzün, istismarın, horlamanın, ötekileştirmenin, eşitsizliğin değişmeyen figürü olmaya devam ediyor. Dünyada milyonlarca kadın, şiddete, baskıya, tecavüze, tacize ve adaletsizliğe maruz kalıyor. Dünyada her gün 137 kadın en yakınları tarafından öldürülüyor. Şiddetin şekli ve şeması değişse de mağduru değişmeyerek hep kadın oluyor. Kimi en sevdiklerinin, kimi saplantılı kişilik bozukluğu yaşayanların, kimi ebeveynlerinin kimi eşlerinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğruyor ve bunların bir kısmı yaşamını yitiriyor."

Karaoğlu, tüm bu tartışmalar ortadayken İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmaya çalışılmasının iyi niyet göstergesi olmadığını belirtti.

Kayseri Barosu Kadın Haklarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Nilay Karahan da mesajında, Türkiye'de kadınlara yönelik dijital şiddetin de artmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Koronavirüs döneminde internet ve sosyal medya kullanımındaki artışın vakaları ciddi anlamda yükselttiğini anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Yapılan son çalışmalara göre kadınların dijital şiddete maruz kalma oranı erkeklere göre 27 kat daha fazladır. Salgın sürecinde uygulanan karantina dönemlerinde 'evde kalmak' bir sağlık tedbirinin zorunlu hali iken kadınlar kendilerine şiddet uygulayan erkeklerle bir arada yaşamak zorunda kalmış, bu sebeplerle de şiddete maruz kalmışlardır. Karantina döneminde ve izolasyon koşullarında yaşayan kadınların ve çocukların bu süreçten nasıl etkilendiğine yönelik yapılan araştırmalar psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel ve dijital şiddetin arttığını göstermektedir. Pandemi döneminde şiddete uğrayan kadınların ilgili birimlere başvurması konusunda daha fazla zorlukla karşılaştıkları ve hizmetlere erişemedikleri tespit edilmiştir. ???????"

Kayseri, Şiddet, Kadın, Kasım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika


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