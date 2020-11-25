25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Beypazarı ilçesinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla seminer düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde resmi kurum amir ve müdürlerini bilgilendirmek üzere seminer düzenlendi.

Kaymakamlık binasında düzenlenen seminere Kurum Müdürü Halim Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Levent Uzun ile diğer kurum amirleri katıldı.

Beypazarı Sosyal Hizmet merkezi uzmanı Büşra Çınar tarafından verilen seminerde verilirken ilgili bakanlığın yaptığı çalışmalar hakkında da bilgiler verildi.